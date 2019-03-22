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الجمعة 22/مارس/2019 - 07:15 م

"الأرصاد": طقس السبت حار نهارا شديد البرودة ليلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2562093

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب البلاد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد، تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء، وتكون رعدية أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
شبين الكوم 14 23
طنطا 14 22
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 20
بلطيم 14 21
مطروح 13 19
السلوم 11 19
سيوة 16 26
بورسعيد 16 20
دمياط 15 20
الزقازيق 14 23
الاسماعيلية 13 23
السويس 14 23
العريش 10 22
رفح 10 21
رأس سدر 17 24
نخل 09 21
نويبع 17 25
طابا 12 22
كاترين 06 20
الطور 18 25
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 19 28
مرسى علم 16 25
الفيوم 12 27
بنى سويف 13 28
المنيا 12 29
أسيوط 13 31
سوهاج 14 32
قنا 13 32
الأقصر 16 34
أسوان 17 35
أبوسمبل 21 37
الوادى الجديد 19 35
شلاتين 20 29
ابو رماد 21 28
راس حدربة 21 28
حلايب 22 27

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