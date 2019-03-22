غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية، باب الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، ومن المقرر أن يبدأ الفرز عقب ساعة من الآن.



وفاز الفنان أشرف زكي بمقعد النقيب بالتزكية، لعدم وجود مرشح أمامه، ويقتصر الفرز على عضوية مجلس النقابة والمرشح لها 14 فنانا وفنانة وهم سامي مغاوري، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفي حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، ابراهيم غنام.