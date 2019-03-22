كولومبيا تمنح كيروش بداية ثأرية ضد اليابان

حقق المنتخب الكولومبي لكرة القدم الفوز 1-صفر على مضيفه الياباني في مباراة دولية الجمعة، مانحا مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش، نتيجة ثأرية على المنتخب الذي أقصى منتخبه السابق إيران من كأس آسيا 2019.



وعين كيروش مدربا للمنتخب الأمريكي الجنوبي في فبراير خلفا للأرجنتيني خوسيه بيكرمان، بعد تجربة ثمانية أعوام مع "تيم ميلي" انتهت بالخسارة المخيبة بثلاثية نظيفة أمام "الساموراي الأزرق" في نهائيات كأس آسيا التي استضافتها الإمارات واختتمت في الأول من الشهر الماضي.



وسجل القائد راداميل فالكاو، هدف منتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 64، ليمنح كولومبيا أيضا فوزا بطعم الثأر على اليابان التي تغلبت عليها 2-1 في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.