تجارة الأردن تشارك بمعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا

شاركت غرفة تجارة الأردن أخيرا، بأعمال الجناح الأردني الأول، الذي أقيم بالعاصمة المنامة ضمن معرض البحرين الدولي للتكنولوجيا.



وحسب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، شارك بالجناح الأردني 6 شركات متخصصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،إلى جانب ممثلين عن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، ونقابة المهندسين.



وأشار في تصريح صحافي اليوم الجمعة، إلى أهمية مشاركة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعارض الخارجية بما يمكنها من التواصل المباشر مع الشركات الخليجية والأخرى العاملة بالمنطقة، مؤكدا اعتزازه بقدرة الشركات الأردنية على منافسة نظيرتها العربية والأجنبية.



وبين أن مشاركة الأردن بالمعرض مهد الطريق أمام الشركات الأردنية لعقد شراكات تجارية مع نظيرتها المشاركة، لافتا إلى أن الجناح الأردني الذي افتتحه السفير الأردني بالبحرين، رامي الوريكات، شهد إقبالا من المشاركين؛ كون المنتجات الأردنية بمجالات البرمجيات وحلول الأعمال منافسة ولها سمعة واسعة خارجيا.



وأكد "الرواجبة" أن الأردن يملك بيئة أعمال جاذبة تجمع بين الكفاءات الذكية والبنية التحتية والسياسات الداعمة، إلى جانب اتفاقيات دولية تدعم العمليات التجارية الممكنة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وبين أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية وتراكمت لديها المعارف والمهارات بشكل فعال لتصدير حلول متكاملة لخدماتها إلى الأسواق المجاورة وتحتفظ بحقوق الملكية الفكرية، وبخاصة حلول البرمجيات وإنشاء المحتوى.



وشدد "الرواجبة" على ضرورة الترويج للقطاع على المستوى الدولي من خلال المشاركه في المعارض الخارجيه لتسويق الخبرات والمنتجات الأردنية وبناء شراكات مع شركات عربيه وأجنبية وتسويق الكفاءات والأيدي العاملة الأردنية بالأسواق الخارجية.