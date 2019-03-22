صلاح ومانى يحققان رقمًا قياسيًا صمد 36 عامًا

نجح نجما ليفربول الإنجليزي، متصدر البريميرليج، محمد صلاح وساديو ماني في معادلة رقم قياسي للريدز مسجل باسم الثنائي التاريخي إيان راش وكيني دالجليش.



وبهدف ماني في المباراة التي فاز فيها فريقه على فولهام 2-1 يوم الأحد الماضي، نجح في معادلة رقم صلاح كهداف للريدز هذا الموسم برصيد 20 هدفًا في جميع المنافسات.



كما جعله ذلك الهدف هو وصلاح أول ثنائي يسجلان 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين لفريق ليفربول بجميع المنافسات منذ 36 عامًا.



وفي موسم 20172018، سجل ماني 20 هدفًا وصلاح 44 هدفًا ليساهما في وصول فريق يورجن كلوب إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويمتلك كل من صلاح وماني حاليا 17 هدفا في الدوري، في المركز الثاني لترتيب هدافي البريميرليج إلى جانب بيير إيميريك أوباميانج وهاري كين، وجميعهم خلف سيرخيو أجويرو صاحب الـ18 هدفا.