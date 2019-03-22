هدف زاردس المتأخر يمنح أمريكا الفوز على الإكوادور

أحرز جياسي زاردس هدفا في الدقيقة 81 ليقود الولايات المتحدة للفوز 1-صفر على الإكوادور في أورلاندو الليلة الماضية ويستمتع المدرب الجديد جريج برهالتر بانتصاره الثالث على التوالي.



واصطدمت تسديدة زاردس بأحد مدافعي الإكوادور ومرت من فوق الحارس ألكسندر دومينيجز داخل الشباك.



واستحوذت أمريكا على الكرة واتيحت لها بعض الفرص لكنها لم تستغلها إلى أن أحرز زاردس هدفه الدولي الأول منذ هز شباك الإكوادور في دور الثمانية في كوبا أمريكا في 2016.



وتولى المدافع السابق برهالتر المسؤولية في ديسمبر بعد خمسة مواسم مع كولومبوس كرو.