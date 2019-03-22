القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
مصر
الجمعة 22/مارس/2019 - 12:06 ص

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى
dostor.org/2561438

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، منشورًا دوريًا رقم 11 لعام 2019، طالبت فيه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية من عبوات مغشوشة من مستحضر "مونتانا رويال جيلى 1000 كبسولات جيلاتينية رخوة" والمستخدم كمكمل غذائى، إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية لصالح شركة مونتانا فارماسيوتيكال برقم تسجيل 17181997 وذلك للتشغيلة رقم 818501، والتى صدر بشأنها قرار المعامل رقم 31 ص 3غ 2018 والذى نص على أن التشغيلة غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

وشددت على تسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلة".

وطالبت إدارة الصيدلة، بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلة، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلة سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

وأكدت إدارة الصيادلة أن مديريات الصحة ستتخذ الإجراءات القانونية حال ضبطه بإحدى المؤسسات الصيدلية.

وطالبت بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مؤسسة صيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذا المستحضر.

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ 5 أيام

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق عبارة بالعراق إلى 93 قتيلا

تفاصيل جوائز مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الدورة الثامنة (صور)

البحرية الليبية: غرق قارب خشبي وفقدان أكثر من 30 شخصًا قبالة شاطئ صبراتة

انشقاق فى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يمهد للإطاحة بـ«أردوغان»

ads
الأكثر قراءة

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

"الخارجية": 10 تعليمات يجب الالتزام بها عند أداء مناسك العمرة

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

ألبومات الصور

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول جمهوريًا في التحدث بالفصحى

بالصور.. حي الجمرك يُزيل أجزاء خطرة من عقار قديم بالإسكندرية

"دور الإعلام في التنمية الزراعية" ندوة تثقيفية بزراعة المنيا (صور)

رياضة

الكويت يكتسح تي سبورتس ويتأهل للدور الثاني في بطولة آسيا للأندية "يد"

ملعب جديد وزيادة الجوائز المالية لفرنسا المفتوحة للتنس

منتخب قبرص يفوز على سان مارينو بخماسية نظيفة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

"الخارجية": 10 تعليمات يجب الالتزام بها عند أداء مناسك العمرة

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

كشكول

التعليم: اختبار مارس للأول الثانوي سيكون متاحا أمام الطالب 12 ساعة في اليوم

السبت.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بصيدلة المنوفية

بالصور.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم الدبلوماسية نادية يونس

إعلام القاهرة تنظم مهرجان "في حب أفريقيا"

بالصور.. الجيزة تشارك في افتتاح معرض زهور الربيع السنوي

الأمصار

العراق تعلن الحداد العام على ضحايا العبارة

هبوط الأسهم الأوروبية وقفز البريطانية لهذا السبب

مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بكمين للجيش اليمني

إصابة اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة

لاعب ميلان يفوز بالرقم 10 في منتخب البرازيل

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

من أجل سلامتهم.. سيارة جديدة تعصي أوامر السائقين

قطط آكلة للقطط.. تقرير يتهم أميركا بـ"المحظور"

4 أسرار مالية لا يريد الأغنياء أن يعرفها أحد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎