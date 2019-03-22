الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، منشورًا دوريًا رقم 11 لعام 2019، طالبت فيه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية من عبوات مغشوشة من مستحضر "مونتانا رويال جيلى 1000 كبسولات جيلاتينية رخوة" والمستخدم كمكمل غذائى، إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية لصالح شركة مونتانا فارماسيوتيكال برقم تسجيل 17181997 وذلك للتشغيلة رقم 818501، والتى صدر بشأنها قرار المعامل رقم 31 ص 3غ 2018 والذى نص على أن التشغيلة غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.



وشددت على تسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلة".



وطالبت إدارة الصيدلة، بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلة، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلة سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.



وأكدت إدارة الصيادلة أن مديريات الصحة ستتخذ الإجراءات القانونية حال ضبطه بإحدى المؤسسات الصيدلية.



وطالبت بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مؤسسة صيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذا المستحضر.