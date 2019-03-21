"التمثل التجاري الصيني": يمكن دراسة عقد اتفاقيات لمعاملة تفضيلية للمنتجات المصرية

قالت دراسة لجهاز التمثيل التجاري فى شنجهاى حول سوق الخضروات والفاكهة فى الصين، أنه يمكن دراسة إمكانية عقد اتفاقيات مع الصين تتيح معاملة تفضيلية للمنتجات المصرية.



وقالت الدراسة، إنه يمكن الاستفادة من تجربة مصر فى التفاوض حول عقد اتفاقات فى هذا الإطار مع الاتحاد الأوروبي، كما أنه من الضروري الاهتمام بسرعة ودقة استيفاء المستندات المطلوبة لتسجيل بنود الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة التى يتم تصديرها للصين للمرة الأولى، وتوقيع بروتوكولات الصحة النباتية اللازمة لنفاذ هذه السلع للسوق الصينية، والمتابعة المكثفة مع والمستورد الصيني للتأكد من استيفاء كافة المستندات اللازمة للتصدير، بالإضافة إلى أهمية تعريف المستهلك الصيني بالمنتج المصري من خلال تكثيف مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى الصين، وإيفاد البعثات الترويجية إلى الصين للترويج للمنتج المصري.