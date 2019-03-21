طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة



أقدم طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، الذى يواجه عدة تهم تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسى، على حضور مؤتمر فى فرنسا عن «مواجهة العنف ضد المرأة»، ما دعا الحاضرين لطرده.

وقالت فتيحة بودجالات، ناشطة فى حقوق المرأة، لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية: «حضوره استفزاز غير مقبول».

ودعت بلدية «سان دونيه»، إحدى ضواحى العاصمة باريس، إلى لقاء بعنوان «محاربة العنف ضد المرأة فى الحياة اليومية»، حضره عدد من المسئولين والمفكرين، وفوجئت بحضور «رمضان» الذى يخضع لتحقيقات منذ ما يقرب من عام فى قضايا اغتصاب بفرنسا وسويسرا، وهو ما دفع القائمين على الفعالية والحاضرين إلى طرده من القاعة، لكنه رفض.

