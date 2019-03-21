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الخميس 21/مارس/2019 - 06:12 م

20 ألف يورو غرامة لـ"رونالدو" بسبب احتفاله عقب مباراة اتليتكو مدريد

20 ألف يورو غرامة
أ ش أ
dostor.org/2561192

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بغرامة مالية قيمتها 20 ألف يورو على احتفاله ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، عقب مناقشة الواقعة التي احتفل فيها رونالدو أمام جماهير "الروخي بلانكوس".

وكان رونالدو قد سجل ثلاثة أهداف في لقاء العودة بدور الـ 16 أمام فريق أتلتيكو مدريد على ملعب الفريق في مدينة تورينو الإيطالية وصعد بهم إلى دور الثمانية.

وكان الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب طريقة الاحتفال التي قام بها بعد إشارة الحكم بنهاية المباراة، بطريقة تشبه طريقة الأرجنتيني دييجو سيموني في مباراة الذهاب، والتي عوقب على أثرها بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو أيضًا.

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