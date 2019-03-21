الجامعة العربية تقدر لإسبانيا مواقفها الداعمة للقضايا العربية

أعرب ملك إسبانيا الملك فيليب السادس، عن الأولوية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية انطلاقا من الروابط التاريخية بين الجانبين في العديد من المجالات.



ولفت ملك إسبانيا لدى لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في مدريد اليوم الخميس، تطور العلاقات المتميزة القائمة على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يمثل أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة في مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.



وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، فقد أعرب أبوالغيط، خلال اللقاء عن تقديره للمواقف الأسبانية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي.



وأشار في بيان للجامعة اليوم، إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين الجانبين العربي والإسباني والاستفادة في هذا الصدد من التقارب الثقافي والحضاري الكبيرين في تحقيق هذا الهدف.