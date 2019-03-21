لايف live مشاهدة مباراة السعودية والإمارات youtube يلاشوت مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر
لايف live مشاهدة مباراة السعودية والإمارات youtube يلاشوت مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر
لايف live مشاهدة مباراة السعودية والإمارات youtube يلاشوت مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر
نظمت محافظة سوهاج لقاءا جماهيريا بمركز طهطا للاستماع إلى مشكلات المواطنين بقرية الخزندارية شرق، وذلك ضمن مبادرة "اليوم المفتوح" التي تبناها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج منذ توليه المسؤولية. حضر ...
أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن تجريع 220 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية، في إطار الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن المرحلة ...
أجرى الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان، جولة تفقدية بمدارس أسوان لمتابعة فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المدارس الإبتدائية عن طريق عقار المبندازول. ...