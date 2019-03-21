اليوم.. الحكم فى طعن متهمى فض اعتصام النهضة على أحكام المؤبد والمشدد

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها فى الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.



كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة ٢٣ متهما بالمؤبد، و٢٢٣ متهما بالمشدد ١٥ عاما و٢٢ متهما بالسجن ثلاث سنوات كما برأت ١٠٩ متهمين وانقضاء الدعوى لمتهمين في قضية فض اعتصام النهضة.



كما غرمت المحكمة المتهمين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة.



كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.