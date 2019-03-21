اليوم.. الحكم على زوجة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالعجوزة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على زوجة وعشيقها، بتهمة قتل زوج المتهمة الأولى، لوجود علاقة غير شرعية بينهما بالعجوزة.



وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد ذكري المحامي العام أن المتهمين هم "محسن. ج" عامل، و"هديل. أ" صاحبة مطعم.



وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بقتل المجني عليه "أحمد محمد" بعلم المتهمة الثانية عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لإتمام زيجته من المتهمة الثانية، بعدما عاشرها معاشرة الأزواج حال حياة زوجها المجني عليه، ووزعا الأدوار فيما بينهما، مستخدما المتهم الأول سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وقصده فى محل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارا ناريا أرداه قتيلا.



وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمة الثانية أمدت المتهم الأول بمفتاح محل سكن المجني عليها لإتمام قتله، واستكمالا لمخططهما الشيطاني قاما بنقل جثمانه إلى دور الاستشفاء، مدعين وفاته ضمن أحداث شغب ماسبيرو لإخفاء جريمتهما الشنعاء.