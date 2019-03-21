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عالم
الخميس 21/مارس/2019 - 07:05 ص

ترامب: تنظيم داعش قد يختفى هذه الليلة

ترامب: تنظيم داعش
ترامب: تنظيم داعش قد يختفى هذه الليلة
وكالات
dostor.org/2560268

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالتقدّم المحرز في الحرب ضدّ تنظيم داعش منذ وصوله إلى السلطة، مشيرًا إلى أنّ سقوط "الخلافة" التي أعلنها التنظيم بات وشيكًا.

وكشف "ترامب" خلال حديث مع صحافيّين في البيت الأبيض خريطةً صغيرة تُمثّل سوريا، قائلًا: "كلّ ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم ليلة الانتخابات في عام 2016".

وتابع: "في الأسفل، إنّها الخريطة نفسها وليس هناك أحمر. في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة".

وكان ترامب قال مرارًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إنّ إعلان نهاية التنظيم سيتمّ بين لحظة وأخرى.

وتُحارب قوّات سوريا الديموقراطيّة، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن، مقاتلي داعش الذين حوصروا في منطقة صغيرة على الحدود الشرقيّة لسوريا.

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