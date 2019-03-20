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الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:50 م

فيديو.. عمرو الشاذلى يطرح "عايشة جوه منى" بمناسبة عيد الأم

عمرو الشاذلي
عمرو الشاذلي
آيه عاطف
dostor.org/2560211

طرح الفنان عمرو الشاذلي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "عايشة جوه مني" بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلماتها: "ماتقولوش مش هشوفها.. أمي عايشة جوه مني.. عـ الجهاز النبض ساكت.. قلبها بينبض بقلبي.. انتوا ليه بتودعوها.. وليه الدموع دي كلها؟.. ماتقولوش خلاص خدوها.. وهيسيبوها فـ قبرها.. بعدك انتي مين هياخد باله مني بس مين؟.. مين هأمنه احكيله سري هلقى زيك انتي فين..؟ ‎..ليه مكانش حضني ينفع يتقفل وتكوني فيه.. الفراق لو شئ بيوجع طب فراق الام ايه".

"عايشة جوه مني" كلمات آية عاطف، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، استوديو Eye Records، والكليب من إخراج طارق درويش.


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