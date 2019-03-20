الأهلي يهزم الجمارك النيجيري (3-0) ببطولة أفريقيا للطائرة للسيدات

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على ضيفه الجمارك النيجيري 3-0 في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا، في مباراة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي وجاءت نتائج الأشواط (25-10) و(25-19) و(25- 14).

وكان الأهلي والجمارك حسما تأهلهما لربع النهائي أمس، لكن الأهلي حسم اليوم تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط يليه الجمارك برصيد 6 نقاط.. فيما جاء كانون الكونغولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط يليه (يو إس إف آيه) البوركيني بدون رصيد.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم بالجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة، صعد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الشمس لربع نهائي البطولة، عقب فوزه على السجون الكيني 3-1 في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بالنادي الأهلي، وجاءت نتائج الأشواط (25-18) و(25-20) و(22-25) و(25-21).

بهذا الفوز، صعد الشمس كثاني المجموعة برصيد 8 نقاط خلف المجمع الجزائري المتصدر بـ11 نقطة، وبذلك سيواجه الشمس فريق الأهلي في الدور المقبل في مباراة مصرية خالصة، فيما يواجه الجمارك فريق المجمع الجزائري.

وستحصل جميع الفرق على راحة غدا الخميس من المباريات على أن تستأنف المباريات بعد غد الجمعة.