يلا شوت تو داي .. شاهد بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب ف الدوري المصري 20-3-2019

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ستكون جماهير الزمالك في السابعة مساء اليوم على موعد مع مشاهدة ومتابعة لقاء المقاولون العرب في الدوري كورة اون لاين مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر .. بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب on sport يخوض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك مباراة مهمة أمام المقاولون العرب، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.





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ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم





يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.





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تاريخ مواجهات الفريقين





التقى الزمالك والمقاولون العرب في 70 مباراة بالدوري، فاز الفارس الأبيض في 47 مباراة، مقابل 7 انتصارات لذئاب الجبل، وحسم التعادل نتيجة 18 مباراة.