مباراة الزمالك والمقاولون العرب - بث مباشر - live hd7

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التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

استقر السويسري جروس مدير الجهاز الفنى على التشكيل المتوقع اليوم أمام المقاولون العرب :

"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

يستعيد الزمالك خدمات المغربى خالد بوطيب لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض، فى مباراة نصر حسين داى، بعدما غاب عن الفريق فى مباراة جورماهيا الكينى الماضية، لانشغاله بمراسم جنازة والده بالمغرب ويُفاضل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس، بين بوطيب وعمر السعيد لقيادة خط الهجوم ويعد المهاجم المغربى الأقرب نظرا للخبرات التى يمتلكها والدور المحورى الذى يشكله فى تركيبة جروس سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع ويتطلع المدرب السويسرى للاستفادة من كهربا وأوباما للضغط على خط دفاع الفريق الجزائرى وحسم المباراة مبكرًا مع تأمين الجبهة اليمنى هجوميا ودفاعيا بتواجد أحمد سيد زيزو أمام الظهير التونسى حمدى النقاز.

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