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الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:34 م

7 كلمات ممنوعة على ميجان ماركل وكيت ميدلتون

ميجان ماركل وكيت
ميجان ماركل وكيت ميدلتون
dostor.org/2559562

ربما لا يحتاج أفراد العائلة المالكة إلى نطق عبارة "رهن" أو سؤال "هل دفعت فاتورة الغاز؟"، كما يفعل عامة الشعب، إلا أن لديهم قائمة كلمات يمنعون من استخدامها مطلقا.

ومنذ التحاق كل من ميغان ماركل وكيت ميدلتون بالعائلة المالكة، وجب عليهن التقيد بالقواعد الملكية والالتزام بالعبارات التي تستخدمها الطبقة الحاكمة، والامتناع عن نطق بعض الكلمات التي تعد "مبتذلة" من وجهة نظر الملكة، وهي:

1- أين المرحاض؟ "?Where's the toilet":
إذا وجدت نفسك داخل أسوار قصر باكنغهام، فعليك تجنب هذا السؤال، حيث أن أفراد العائلة المالكة يفضلون أن يقولوا عبارة "loo" بدلا من "toilet".

2- الأريكة "COUCH":
لا يجب قول كلمة "أريكة" أبدا في السكن الملكي، فهم يقولون فقط عبارة صوفا "Sofa".

وتحتوي شقق قصر كينسينغتون وساسيكس وكامبريدج، على عشرات الغرف، لكن لا توجد في أي منها غرفة معيشة بها أرائك، حيث أن وظائف أفراد العائلة المالكة تجعلهم لا يحتاجون إلى غرف مخصصة للمشاركة في مشاهدة الأفلام أو اللعب، إلى غير ذلك.

وبدلا من اعتبارها غرفة معيشة، تطلق العائلة المالكة عليها اسم "غرفة الرسم" أو "غرفة الجلوس".

3- أنيق "POSH":
القاعدة الأولى في الفخامة هي ألا تستخدم الكلمة مطلقا لوصف نفسك أو أي شيء آخر، حيث يتوجب على كيت وميغان، على غرار بقية أفراد العائلة المالكة، استخدام عبارة ذكي "Smart" بدلا من "أنيق".

4- عذرا "PARDON":
إذا كنت تعتقد أنك ستكون أكثر تهذيبا لقولك عبارة "عذرا" فإن هذا لا ينطبق على العائلة المالكة، حيث أن كلمات مثل "Sorry" أو "Pardon" بمعنى "عذرا"، لا تستخدم كثيرا بين أفراد العائلة المالكة بغض النظر عن مدى التهذيب الذي تتضمنه.

5- العطور "perfume":
لا تفكر في سؤال الملكة عن عطرها الجميل، لأن كلمة "perfume" ستجعلها تشعر بالتملق، ولذلك، يجب على أفراد العائلة المالكة الالتزام باستخدام عبارة "scent" أو "رائحة".

6- وقت الشاي:
هذه العبارة تقسم بالفعل السكان الشماليين والسكان الجنوبيين في المملكة المتحدة، لكنك لن تسمعها قط من قبل أفراد العائلة المالكة للإشارة إلى وجبة المساء.

ويعد "وقت الشاي" فترة ما بعد الظهيرة ويمكن خلالها تناول الكعك والشطائر المثلثة والحلويات مع فنجان شاي، الساعة الرابعة مساء تقريبا، ولهذا لا تستخدم العائلة المالكة هذه العبارة، باعتبار أنهم يلتزمون بثلاث وجبات أساسية هي الإفطار والغداء والعشاء، ورغم ذلك، فإنهم لا يقولون أيضا عبارة عشاء "dinner"، بل يستخدمون كلمة "supper" بدلا من ذلك.

7- الطبق الحلو "desserts"
يمنع على أفراد العائلة المالكة استخدام عبارات "sweet" أو "afters" وأيضا "dessert" للإشارة إلى الطبق الحلو، وللإشارة إليه بالطريقة الصحيحة، وفقا للقواعد الملكية الصارمة، يجب استخدام عبارة "Pudding" فقط.

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