مدافع ريال مدريد يدخل مطامع يوقنتوس بعد السيتي واليونايتد وسان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادى يوفنتوس فى الحصول على خدمات الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادى ريال مدريد الإسبانى الصيف المقبل، من أجل تعزيز الخطوط الدفاعية لفريق السيدة العجوز.





ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيكون أبرز المتنافسين على ضم فاران مدافع ريال مدريد، بعد التقارير الصحفية التى تحدثت عن رغبة اللاعب فى الرحيل عن صفوف النادى الملكى مع نهاية الموسم الجارى.





أضافت الصحيفة أن اليوفى سوف يواجه منافسة شرسة من أجل ضم المدافع الفرنسي صاحب الـ25 عاما، الذى يعد هدفا لجميع عمالقة أندية أوروبا مثل قطبى مدينة مانشستر اليونايتد والسيتى بجانب باريس سان جيرمان.





وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أكدت أن فاران مدافع ريال مدريد يفكر جديا فى الخروج من الفريق الصيف المقبل على الرغم من عودة المدرب زين الدين زيدان، لشعوره بعدم التقدير من قبل إدارة النادى بعد تتويجه بلقب كأس العالم الأخيرة فى روسيا الصيف الماضى.



