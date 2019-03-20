"الإيبولا" يقتل 500 شخص فى جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت وزارة الصحة الكونغولية أن عدد ضحايا الإيبولا تخطى حاجز 500 شخص فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى الرغم من ارتفاع عدد ضحايا الوباء القاتل، إلا أن السلطات الكونغولية مازالت تعتقد أنها تمكنت من تجنب السيناريو الأسوأ فقد كان من الممكن أن يصبح الموقف أكثر خطورة إذا ما تمكن الإيبولا من التفشى فى المدن الكبيرة.



من جانبه، اعتقد وزير الصحة الكونغولى أولى إيلونجا "أننا تمكنا من السيطرة على الوباء على نحو جيد فى كل البؤر التى بدأ منها والمراكز التى استقر فيها والأهم أننا استطعنا أن نمنع انتشاره فى المدن الكبرى مثل بونيا وكيسانجانى وجوما".



يذكر أن حملة التطعيم التى تم إطلاقها فى 8 أغسطس الماضى ساهمت بشكل كبير فى كبح جماح الوباء القاتل، إلا أن البؤرة الكائنة فى منطقة كاتوا الصحية الواقعة بالقرب من مدينة بوتمبو الشمالية ما زال الوباء بها أكثر نشاطا.



ويعتبر الإيبولا هو ثانى أكثر وباء ضراوة فى تاريخ القارة الأفريقية بعد ذلك الذى أودى بحياة 11 ألف شخص فى غرب أفريقيا عام 2014.