2.1 مليون برميل انخفاضا بمخزون الخام الأمريكى الأسبوع الماضى

قال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي.



وهبطت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس إلى 446.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين لزيادة قدرها 309 آلاف برميل.



وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 317 ألف برميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول أن معدلات استهلاك المصافي من الخام ارتفعت بمقدار 67 ألف برميل يوميا.



وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لانخفاضها 2.4 مليون برميل.



وأشارت بيانات المعهد إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات انخفاضها 1.1 مليون برميل.



ونزلت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 59 ألف برميل يوميا إلى 6.3 مليون برميل يوميا.