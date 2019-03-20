اليوم.. الحكم على متهم باستعراض القوة بالزاوية الحمراء

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها بإعادة إجراءات محاكمة الشافعي محمد الشافعي، المتهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.



ويصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد، وبسكرتارية محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.



كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمةالجنائية ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.