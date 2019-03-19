مجدي البحيري يقدم شخصية "عطية الأقرع" ويقف بجانب الغلابة في "أبو جبل"

تعاقد الممثل الشاب مجدي البحيري على المشاركة في بطولة مسلسل "أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويخرجه أحمد صالح وهو من إنتاج شركة سينرجي بقيادة المنتج تامر مرسي.



وقال "البحيري"لـ"الدستور"، اليوم الثلاثاء، إن من رشحه هو المخرج أحمد صالح، الذي قال له "عايزك في دور بمسلسل أبو جبل"، مضيفا: لم أتردد للحظة في قبول العمل.



وأوضح البحيري، انه بدأ التصوير منذ يومين، مؤكدا أنه مستمر في التصوير إلى انتهاء التصوير بالكامل وخاصة أن له مساحة كبيرة في العمل ويقابل من خلاله جميع الأبطال بينهم الفنان مصطفى شعبان.



وتابع: "أقدم شخصية عطية الأقرع، وهو من منطقة شعبية وشخصية جدعة جدا يقف بجانب الغلابة".



وأردف: "العمل مع شركة سينرجي خطوة مهمة في حياتي وسعيد بالعمل معهم، وكذلك مع الفنان مصطفي شعبان، وكنت أتمني أن اشاركه في عمل فني وخاصة بعدما رأيته في مسلسل أيوب، أما المخرج أحمد صالح فهو من أجدع المخرجين".



مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.