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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:58 م

رئيس وزراء اليمن يبحث مع مسئولة أممية السلام والأمن في البلاد

رئيس وزراء اليمن
dostor.org/2558873

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين، أنشطة وبرامج الصندوق في اليمن والأنشطة التي يقوم بها الصندوق مع الشباب، وخاصة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن الشباب والسلام والأمن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تحسين الأوضاع الصحية وتتعامل معه بأهمية قصوى في كل محافظات الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، حيث بدأت مؤخرًا صرف رواتب الأطباء في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة وبشكل مكثف ومستمر في كل ما من شأنه تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الصحة وكافة القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك بهدف استكمال دعم الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية العاملة في البلاد.

وأشاد بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان التي يبذلها في اليمن، مثمنا زيارة ممثلة الصندوق أنجالي سين، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، متطلعا إلى أن يكون عام 2019 عاما حافلا بخدمة الشعب اليمني بشكل أفضل ويحقق فيه ما يتطلع إليه المواطن.

من جانبها، أطلعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان رئيس الوزراء، على عمل الصندوق في دعم قطاع الصحة الإنجابية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصندوق هو المزود الوحيد لإمدادات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في البلاد، وأن الصندوق يعمل على عملياته في عام 2019 للوصول إلى مزيد من النساء والفتيات اللائي يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية.

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