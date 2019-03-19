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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:50 م

فيديو وصور.. شباب الجامعات يتعايشون يوما مع طلبة كلية الشرطة

فيديو وصور.. شباب
مريم جبل و عمرو المزيدي
dostor.org/2558660

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات يومًا كاملًا (بنظام المبيت) تعايش خلاله عدد أكثر من (400 شاب وفتاة) يمثلون (41 جامعة مصرية "حكومية، خاصة") مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين (الحربية، البحرية).

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية التى تهدف إلى تعميق أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب الوطن وأشقائهم طلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية بإعتبارهم عدة الوطن وعتاده فى التنمية.

وحرصت قيادات أكاديمية الشرطة، على استقبال الطلاب والترحيب بهم ونقل تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واهتمامه البالغ بتلك المبادرات ولاسيما نظام التعايش مع شباب الجامعات والكليات العسكرية، الأمر الذى يحقق المردود القوى والإيجابى فى التقارب وتبادل الرؤى والثقافات بين شباب الوطن الواحد مما يجعله وطنًا قويًا صلبًا عصى على الإنكسار والتشتت ومحققًا لطموحاته وآماله.

وتضمن برنامج التعايش فقرات متنوعة وتكريم عدد من أسر الشهداء.والذى تم دعوتهم للمشاركة فى فعاليات اللقاء، فضلًا عن تنظيم عدد من اللقاءات الدينية والتثقيفية والتوعوية حول قيمة الوطن والتحصين الفكرى ضد الأفكار الهدامة والمغرضة ومكانة مصر وأهميتها عبر العصور، بالإضافة إلى دور الدولة فى مكافحة الفساد ودور وزارة الداخلية الأمنى والمجتمعى وما تقدمه من خدمات مختلفة للمواطنين.

كما تضمن برنامج التعايش على مشاركة شباب الجامعات فى الطوابير الصباحية لطلبة كلية الشرطة (اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، السباحة، إختراق الضاحية) فضلًا عن قيامهم بجولة تفقدية للأكاديمية شملت المنشآت التعليمية والتدريبية.

وأعرب شباب الحاضرين عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على هذه المبادرات مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب الشرطة وقوة التدريبات وتطورها إضافةً إلى ثنائهم وإعجابهم بالمحاضرات التثقيفية وعمقت فى نفوسهم أسمى معانى وقيم الولاء والإنتماء لهذا الوطن العظيم.

فيديو وصور.. شباب الجامعات يتعايشون يوما مع طلبة كلية الشرطة
فيديو وصور.. شباب الجامعات يتعايشون يوما مع طلبة كلية الشرطة
فيديو وصور.. شباب الجامعات يتعايشون يوما مع طلبة كلية الشرطة
فيديو وصور.. شباب الجامعات يتعايشون يوما مع طلبة كلية الشرطة
فيديو وصور.. شباب الجامعات يتعايشون يوما مع طلبة كلية الشرطة
فيديو وصور.. شباب الجامعات يتعايشون يوما مع طلبة كلية الشرطة
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