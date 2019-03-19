تحقيقات "بروكسيل" بشأن رونالدو تتصدر عناوين الصحف الإيطالية

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بفتح تحقيقات في قضية احتفال كريستيانو رونالدو أمام أتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" في عنوان رئيسي: "التحقيقات مع كريستيانو بعد احتفاله أمام أتلتيكو مدريد.. القرار يوم الخميس، والعقوبة المحتملة هي الغرامة".



وفيما يتعلق بالأوضاع في إنتر ميلان ذكرت: "إنتر بين الأحلام والمؤامرات: الفرح من أجل لوتارو والسيدة من أجل إيكاردي.. الآن إنتر يذهب إلى ديبالا من أجل تكوين ثنائية المستقبل.. وماوريتو في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، والنيراتزوري يفكر في دجيكو لإكمال الهجوم".



وحول نفس الموضوع خرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "إيكاردي، العقبات والكبرياء، ماوريتو يرسل إشارات، لكن انتصار الديربي أدى لتعقيد الأمور.. واللاعب سيجتمع مع ستيفان تشانج رئيس النادي قريبًا".



وأضافت فيما يتعلق بتحقيقات الاتحاد الأوروبي"رونالدو، اليويفا سيتحقق في احتفاله ضد أتلتيكو مدريد.. التحقيقات تم فتحها بعد رده على التشولو سيميوني بعد مباراة أتلتيكو ويوفنتوس، والحكم في غضون يومين".



كما تناولت صحيفة "توتو سبورت" نفس الموضوع في عنوانها وقالت: "يويفا، اترك كريستيانو وحده! فتح التحقيقات في لفتة رونالدو بعد مواجهة أتلتيكو، هناك حديث عن سلوك غير لائق بالإشارة للمادة 11، ويوم الخميس الحكم".