القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الإثنين 18/مارس/2019 - 11:29 م

فيديو.. الوليد بن طلال يعلن موقفه من مقتل جمال خاشقجي

الأمير السعودي الوليد
الأمير السعودي الوليد بن طلال
محمد عمر
dostor.org/2557773

استنكر الأمير السعودي الوليد بن طلال، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن ما حدث جريمة نكراء لا يقبلها دين ولا عقل، والحكومة شكلت لجنة لمعرفة من وراء القضية، معربا عن ثقته في القضاء السعودي.

وقال ابن طلال في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الاثنين، مع قناة "روتانا خليجية"، إن خاشقجي كان صديقا له، وسبق أن أجره معه مقابلة صحفية، وعمل معه 5 سنوات.

واتهم الأمير السعودي الصحف الغربية والصحف اليسارية الغربية باستغلال قضية خاشقجي في ضرب العلاقات بين المملكة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك ضرب مشروع الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة والمنطقة برمتها.

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