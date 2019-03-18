"وقاحة أردوغان".. كيف استغل حادث نيوزيلندا في الدعاية الانتخابية؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يرصد استغلال الأخير لفيديوهات من حادث المسجدين الإرهابي في نيوزيلندا، استغلالًا سياسيًا أثناء جولاته الانتخابية للترويج لحزبه في الانتخابات المحلية.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن ما يفعله أردوغان يعبر عن الدناءة السياسية، منوها بأنه يحاول إرهاب الشعب التركي، لانتخاب حزبه، بتخويفهم من التعرض لمصير الدول التي يستهدفها الإرهاب، ويستشهد على ذلك بنيوزيلندا.