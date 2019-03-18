سياسي أيرلندي بارز: "بريكست" سيهزم للمرة الثالثة

عبَّر العضو البارز في الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي جيم ويلز عن اعتقاده أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سوف تُمنى بهزيمة ثالثة، حتى في حال تقديم الحزب الدعم لها، مرجعًا ذلك إلى وجود عدد من النواب المحافظين الرافضين لخطة الانسحاب.



وقال ويلز - في تصريح نقلته صحيفة (جارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - إنه يعتقد أن نحو 30 نائبا من حزب المحافظين سوف يصوتون ضد اتفاق بريكست، وذلك وسط محاولة أخيرة تقوم بها ماي من أجل الحصول على دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي -الشريك في الائتلاف الحاكم- لبريكست قبل إجراء تصويت ثالث محتمل لمجلس العموم البريطاني على الاتفاق الأسبوع القادم.



وأشارت الصحيفة إلى أن بعض مؤيدي بريكست البارزين -بمن فيهم وزيرة العمل والمعاشات السابقة في الحكومة البريطانية استير ماكفي- أبدوا رغبتهم في تبديل أصواتهم وتأييد اتفاق الخروج، فيما قالت مصادر حكومية إنها تحدوها الأمل في أن يؤدي دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي إلى إحداث "شعور بالزخم".



ومع ذلك، يعتبر الوزراء البريطانيون أن إجراء تصويت ثالث الأسبوع الجاري قبل انعقاد قمة بروكسل المهمة لن يكون له معنى ما لم تكن رئيسة الوزراء البريطانية على اعتقاد أنه بإمكانها الفوز به، بحسب الصحيفة.



ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من مؤيدي بريكست البارزين من حزب المحافظين ما زالوا رافضين اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي في بروكسل في مايو من العام الماضي، بمن فيهم وزير الخارجية الأسبق بوريس جونسون الذي برر موقفه قائلا: "إن بنود الاتفاق المتعلقة بقضية الحدود الأيرلندية والتي يطلق عليها شبكة الأمان (أيريش باكستوب) تعطي الاتحاد الأوروبي وسيلة غير محدودة للابتزاز".