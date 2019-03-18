ماورو إيكاردي يقترب من ريال مدريد برقم خيالي
ماورو إيكاردي يقترب من ريال مدريد برقم خيالي
ماورو إيكاردي يقترب من ريال مدريد برقم خيالي
شهدت 90 مدرسة ثانوية بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بدء تسليم شريحة تشغيل التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، تحت إشراف الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم ...
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مدرسة الثانوية الصناعية بنين بالخارجة، رافقته حنان مجدي نائب المحافظ، وإبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للوقوف علي سير العمل ...
يحتفل أهالي الأقصر خلال تلك الفترة بمولد العارف بالله الشيخ موسي، والذي يعمل أبناء الساحة الموسوية بالكرنك على تنظميه في الفترة ما بين 24 مارس، وحتى يوم 28 من الشهر نفسه. ويتخلل المشهد الاحتفالي ...