ماورو إيكاردي يقترب من ريال مدريد برقم خيالي

أكدت صحيفة آس الإسبانية رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب الأرجنتيني الدولي "ماورو إيكاردي" مهاجم انتر ميلان الحالي والذي يعاني توتر العلاقة بينه وبين إدارة ناديه.





إيكاردي يغيب عن إنتر ميلان منذ قرر النادي الإيطالي سحب شارة القيادة منه بسبب رفضه تمديد تعاقده مع النادي.





ويبحث ريال مدريد بقوة عن مهاجم في ظل فشل الفريق التهديفي في الموسم الحالي.





ووفقا للصحيفة المقربة من ريال مدريد فإن إنتر ميلان طلب 80 مليون يورو فقط للموافقة على رحيل لاعبه بينما قيمة كسر العقد تبلغ 110 مليون يورو.





ويرغب انتر ميلان في التخلص من إيكاردي مع تفضيل فكرة بيعه لنادي غير منافس مما يعني أن ريال مدريد سوف يكون خيار مثالي بالنسبة لإدارة النيراتزوري.





وكان من المنتظر عقد ريال مدريد جلسة مع إنتر ميلان لحسم مفاوضات انضمام إيكاردي لكن وصول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد خلال الأيام الماضية دفع إدارة النادي الأبيض الإسباني لتأجيل تلك الجلسة.





ايكاردي يعد مطلب قوي لدى يوفنتوس ونابولي الإيطاليان وهو ما قد يصعب المفاوضات على ريال مدريد في حال قرر السعي من أجل ضم اللاعب بشكل جادي في الصيف المقبل.