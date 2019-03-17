براتب يصل لـ4 آلاف جنيه.. 260 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 260 فرصة عمل، وذلك بإحدى شركات تقديم المواد الغذائية بالعباسية، وبراتب يصل لـ4 آلاف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 10 مديرين مطعم، براتب يتراوح من 3 إلى 4 آلاف جنيه، و20 مساعد مدير، براتب يتراوح من 2500 إلى 3500 جنيه، وذلك بشرط وجود خبرة في المتقدم من 4 إلى 5 سنوات.

كما تطلب الشركة، 50 عضو فريق، براتب 1500 جنيه، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، أو فوق متوسط، وأيضا 30 كول سنتر، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب 1600 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، لـ40 كاشيرا، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب يتراوح من 1500 إلى 1600 جنيه، و50 عامل إنتاج، ومخازن، على أن يتراوح الراتب من 1700 إلى 1800 جنيه، و10 سائقين درجة أولى وثانية وثالثة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب يتراوح من 2200 إلى 2700 جنيه، و50 مندوب توصيل.

وتتميز الوظائف المتاحة، بوجود تأمين اجتماعي، وعلاوات.

وحددت الشركة فروع العمل في، المقطم، العباسية، عباس العقاد، المعادي، المهندسين، التجمع الخامس، روكسي، تريومف، المعمورة، والإسكندرية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01000344279 أو 01285816757 أو 01114993078 أو التوجه لمقر الشركة في 14 شارع البراد، أحمد سعيد، العباسية.