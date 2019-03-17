يلا شوت توداي .. رابط شغال barcelona شاهد البث الحى لمباراة برشلونة وريال بيتيس كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم، والتى تقام على ملعب بينيتو فيامارين، فى أطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من الدورى الإسبانى الليجا.





يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث ريال مدريد.





يلعب برشلونة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى : آندريه تير شتيجن





خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا





خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، آرثور ميلو





خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، فيليبي كوتينيو