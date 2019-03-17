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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم يلا شوت yalla shoot اونلاين، تجذب مباراة برشلونة وبيتيس أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأحد في الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة السعودية ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الليغا الإسبانية، وسنوفر لكم رابط بث مباشر برشلونة وبيتيس يلا شوت بدون تقطيع فور بداية المواجهة المرتقبة الليلة.





برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اونلاين يلا شوت، يدخل النادي الكتالوني مباراته اليوم ضد ريال بيتيس بعد أيام من نجاحه في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال اوروبا على حساب أولمبيك ليون الفرنسي وضرب موعداً مع مانشستر يونايتد، ويسعى بطل الدوري الإسباني العام الماضي للمحافظة على لقبه هذا الموسم في ظل منافسه ضعيفة من المتعثر ريال مدريد، وسنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وبيتيس بدون تقطيع كورة اونلاين لايف.





يلا شوت برشلونة وريال بيتيس مباشر، يحاول برشلونة الثأر من هزيمته على أرضية ميدانه كامب نو في مباراة الدور الأول أمام ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهي المباراة التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي هدفين وطرد الكرواتي إيفان راكيتيتش، ويسعى أصحاب الأرض لتكرار نتيجة مباراة الذهاب وتحسين وضعهم في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسنمدكم برابط يلا شوت برشلونة وريال بيتيس بث مباشر أسفل المقال.





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