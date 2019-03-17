"الزراعة" تواصل تحصين القرى حول البؤر المصابة بإنفلونزا الطيور

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه تم مسح 7 قرى في الدقهلية حول بؤرة إنفلونزا الطيور h5 n2 التي ظهرت بمزارع البط بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمسافة 9 كيلومترات.



وأوضح "القرش" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن البؤرة حالة عابرة من الوارد أن تحدث بالمناطق المكشوفة أو التي لا تطبق الأمان الحيوي بالمزارع، مشيرا إلى أن كل التحصينات موجودة لكل الأنواع من إنفلونز الطيور.



وأضاف أن الوزارة تقوم بعمل معايرة لكل اللقاحات في الأسواق، بالمعمل المرجعي للرقابة على المستحضرات البيطرية والبيولوجية بالوزارة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها كاملة لمكافحة الأمراض التي تصيب الطيور.