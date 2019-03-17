جارية الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر كورة اكسترا

يدخل ليفربول المباراة في نهاية رحلة مثالية إلى بافاريا في الأسبوع ، متغلبًا على بايرن ميونيخ 3-1 بسلطة تمكنهم من إبطاء اللعبة في النهاية وتقليل تراكم التعب الذي لا مفر منه المرتبط بهذه المرحلة من الحملة.





مع ذلك ، لم تحقق انتصارات الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه السهولة في الأسابيع الأخيرة ، حيث تراجع رجال كلوب إلى المركز الثاني بفضل تعادلهم مع مانشستر يونايتد وليستر وست وست هام وإيفرتون.





قال المدرب بعد تعادله مع ميرسيسايد: "أنا بخير تمامًا مع مطاردة [سيتي] ، الذي يريد أن يتصدر جدول المسابقة في بداية مارس؟"





قد تتغير لحنته إذا رفض ليفربول هذه الفرصة لتخطي منافسيه ، الذين يشاركون في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد سوانزي سيتي في عطلة نهاية الأسبوع.





تنتظر توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الأسابيع المقبلة ، حيث تقوم برحلة إلى ساوثهامبتون.





وهامش الخطأ صغير بشكل لا يصدق عند التنافس مع أي جانب Pep Guardiola.













قد يغفر مشجعو فولهام بسبب التفاؤل الساذج في مباراة الأحد بعد مباراتين متتاليتين أمام تشيلسي وليستر.





أكد سكوت باركر أن فريقه "لا يزال لديه الفخر باللعب" ، ومن المؤكد أن خلق ليفربول في كرافن كوتج سيخلق بالتأكيد ذاكرة طويلة ذات قيمة حقيقية للمؤيدين.





وقال بعد الهزيمة أمام ليستر "سيكون الأمر صعباً حقاً. أجلس هنا بواقعية. أفهم الموقف. لست مصابًا بالعمى".





حتى لو فازوا ، سيحتجز فولهام عشر نقاط من الأمان مع سبع مباريات للذهاب.













فولهام ضد ليفربول - كيف تشاهد

تبدأ مباراة يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة 2.15 مساءً من غرب لندن.





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فولهام ضد ليفربول أخبار الفريق

ستهيمن القضايا في وسط الملعب على اختيار فريق كلوب بعد أن أُجبر جوردان هندرسون على الخروج مبكراً ضد بايرن ، وهي مباراة غاب عنها نابي كيتا بسبب إصابة في العضلات.





يقترب أليكس أوكسلايد تشامبرلين الغائب على المدى الطويل من إصابة خطيرة في الركبة لكنه لن يكون جاهزًا للعب حتى بعد الاستراحة الدولية. جو جوميز لا يزال يعاني من إصابة في القدم.





يعاني أندريه شورلي من فيروس وقد يتعرض لنداء متأخر على توفره. لا يزال حارس المرمى ماركوس بيتينيلي وألفي موسون غائبين بسبب مشاكل في الركبة.











