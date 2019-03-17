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الأحد 17/مارس/2019 - 01:26 م

بي ان سبورت نقل بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام 4 Live | يلا شوت ليفربول اليوم رابط سريع ليفربول وفولهام

بي ان سبورت نقل بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام 4 Live | يلا شوت ليفربول اليوم رابط سريع ليفربول وفولهام

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام
الدستور مباشر
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يعانى ليفربول من غياب قائده «هندرسون» بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكاحل والتى ستبعده عن المشاركة مع الفريق بأوامر من الجهاز الطبى، وأيضاً هناك شكوك حول لحاق نابى كيتا والذى يعانى من إصابة عضلية. 

ويحتل ليفربول وصافة البريميرليج برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتى، بينما يوجد فولهام فى المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة فقط.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الاحد الموافق 17-3-2019   , البريميرليج الدوري الانجليزي 2018-2019 مرحلة الاياب الجولة الحادية والثلاثون , في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن على ملعب كرافين كوتاج في لندن سنكون على موعد مع مباراة فريقي فولهام وليفربول في لقاء قوي وصعب لحساب تلك الجولة من البطولة الإنجليزية ، خدمة مجانية يقدمها موقع توب نيوز الاخباري الرياضي ، مباراة محمد صلاح اليوم ، وملخص لمسات النجم المصري المتألق ، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز ، يلا شوت حصري مباراة ليفربول اليوم بث مباشر .

أما فريق فولهام فيدخل مباراة الريدز وهو في موقف لا يحسد عليه أبدا، حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة جمعهم من حصيلة 30 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 5 وهزم في 21 مباراة، وسجل الفريق هذا العام 28 هدف واستقبلت شباكه 68 هدف، ولذلك فسوف يقاتل هو الأخر من أجل تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط والتقدم خطوة نحو منطقة الدفئ والأمان وخاصة أنه لم يعد له شيئا يفقده.


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