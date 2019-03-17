القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
مباريات
الأحد 17/مارس/2019 - 10:30 ص

بي ان سبورت1 بث مباشر مباراة ليفربول ضد فولهام في الدورى الانجليزي كورة أون لاين

بي ان سبورت1 بث مباشر
dostor.org/2555296

يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة ليفربول وفولهام،اليوم الأحد 17-3-2019، ضمن مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم "البريميرليج"

يلتقي فريق ليفربول مع فولهام، علي ملعب " كرافين كوتاج "، في الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية عبر بي ان سبورتس 2 على صافرة الحكم كريج باوسون

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 22 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. 

موضوعات متعلقة

بث مباشر - ليفربول وليستر سيتي - كورة ستار - كورة لايف

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم 17-3-2019 في الدوري الانجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام الأحد 17-3-2019

بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ اسبوع

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

"طعون داعشي دمياط" و"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" أبرز محاكمات اليوم

افتتاح السيسي ملتقى الشباب العربي والأفريقي يتصدر اهتمامات الصحف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقينا بيانا من المعتدي على مسجدين قبل الحادث بدقائق

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

ألبومات الصور

بالصور.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين بمستشفى أسوان التخصصي

وزيرة الصحة توجه بتوفير مناظير عالية التقنية لمستشفى أسوان التخصصي

افتتاح أول جراج متحرك بالدقهلية (صور)

محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس معمل تكاثر النخيل (صور)

رياضة

صحيفة إيطالية: خسارة إنتر ميلان اليوم قد تطيح بسباليتي

برشلونة يسعى لضم أنطوان جريزمان في الميركاتو الصيفي

ثيبايوس وميكتيتش يحصدان لقب زوجي إنديان ويلز للتنس

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

ads
كشكول

طب الأزهر: حرمان طالب عراقى من الامتحانات لتلبسه بالغش

بحث التعاون العلمي والثقافى بين جامعتى "كفر الشيخ" و"بكين".. غداً

تعرف علي قائمة الخبراء المشاركين بمنتدى"التعليم العالي والبحث العلمي"

اليوم.. ظهور النتائج النهائية للتعاقد المؤقت للمعلمين

"أمهات مصر" توجه رسالة شكر لوزير التعليم

الأمصار

السودان يقترض 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي

هندية تكسر احتكار الرجال لتقديم البرامج المسائية في أمريكا

الحكومة المصرية تبحث عن آلية عودة جثامين شهداء حادث نيوزيلندا

حماس تواصل جرائمها وتختطف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني

ماكرون يقطع إجازته بسبب السترات الصفراء

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

عروسة بريطانية تكتشف رسالة من والدتها المتوفية أسفل حذاء عرسها

"النسيان" يعزز كفاءة العقل لاتخاذ القرارات السليمة

ضابطة نيوزيلندية تلقي "خطبة إسلامية" وتنفجر بالبكاء

الصحة

باحثون أمريكيون يطورون علاجًا تجريبيًا ضد سلالات الأنفلونزا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎