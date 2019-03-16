يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم | كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم live

على أرضية ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية يدخل فريق ليفربول مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حين يستقبل ليفربول فريق فولهام في منافسات الجولة الثانية عشر من البريمرليج ظهر الأحد، في مباراة سيسعى فيها فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح لتحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الآنفيلد.

ليفربول الذي تلقى خسارة موجعة الثلاثاء الماضي على يد فريق ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا يطمح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الريدز خاضوا حتى الآن 11 مباراة في البريمرليج، وتمكنوا من الفوز في ثماني مباريات، وتعادلوا في ثلاث، ليكون الفريق في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، متساوياً مع فريق تشيلسي صاحب المركز الثاني في عدد النقاط، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب.

أما فريق فولهام الصاعد هذا الموسم للبريمرليج فحاله اسوأ من الجميع في البريمرليج هذا الموسم، الفريق الذي تأهل الموسم الماضي للدوري الممتاز هذا الموسم خسر ثماني مباريات حتى الآن، وتعادل مرتين، وفاز في مباراة وحيدة كانت على حساب بيرنلي في الجولة الثانية من البريمرليج، ليأتي الفريق في المركز العشرين والأخير بالبريمرليج برصيد خمس نقاط، ويتساوى في النقاط مع فريق كارديف سيتي صاحب المركز قبل الأخير.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

وقد تقرر أن تُقام أحداث مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الثانية عشر من البريمرليج ظهر الأحد، على أن تنطلق منافسات هذه المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول ضد فولهام في البريمرليج ظهر الأحد من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD2، على أن تقوم القناة بالنقل الحصري والمباشر للمباراة عبر شاشتها، وبتعليق عربي على أحداث المباراة.





