القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
مباريات
السبت 16/مارس/2019 - 11:54 م

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم | كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم live

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم | كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم live

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2555063

على أرضية ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية يدخل فريق ليفربول مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حين يستقبل ليفربول  فريق فولهام في منافسات الجولة الثانية عشر من البريمرليج ظهر الأحد، في مباراة سيسعى فيها فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح لتحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الآنفيلد.
ليفربول الذي تلقى خسارة موجعة الثلاثاء الماضي على يد فريق ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا يطمح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الريدز خاضوا حتى الآن 11 مباراة في البريمرليج، وتمكنوا من الفوز في ثماني مباريات، وتعادلوا في ثلاث، ليكون الفريق في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، متساوياً مع فريق تشيلسي صاحب المركز الثاني في عدد النقاط، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب.
أما فريق فولهام الصاعد هذا الموسم للبريمرليج فحاله اسوأ من الجميع في البريمرليج هذا الموسم، الفريق الذي تأهل الموسم الماضي للدوري الممتاز هذا الموسم خسر ثماني مباريات حتى الآن، وتعادل مرتين، وفاز في مباراة وحيدة كانت على حساب بيرنلي في الجولة الثانية من البريمرليج، ليأتي الفريق في المركز العشرين والأخير بالبريمرليج برصيد خمس نقاط، ويتساوى في النقاط مع فريق كارديف سيتي صاحب المركز قبل الأخير.
موعد مباراة ليفربول وفولهام
وقد تقرر أن تُقام أحداث مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الثانية عشر من البريمرليج ظهر الأحد، على أن تنطلق منافسات هذه المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام
هذا وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول ضد فولهام في البريمرليج ظهر الأحد من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD2، على أن تقوم القناة بالنقل الحصري والمباشر للمباراة عبر شاشتها، وبتعليق عربي على أحداث المباراة.

موضوعات متعلقة

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام مباشر Yalla Shoot صلاح

(يلا شوت) مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live

يلا شوت - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم بث مباشر hd - مباراة ليفربول اليوم مباشر يلا شوت

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ اسبوع

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

الأرصاد توضح حالة طقس غدا الأحد

ظهور جديد لنجلي مبارك علاء وجمال في صالة ألعاب رياضية

هبوط اضطراري لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة مضيفة

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

ألبومات الصور

بالصور.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين بمستشفى أسوان التخصصي

وزيرة الصحة توجه بتوفير مناظير عالية التقنية لمستشفى أسوان التخصصي

افتتاح أول جراج متحرك بالدقهلية (صور)

محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس معمل تكاثر النخيل (صور)

رياضة

الشمس يخسر أمام المجمع الجزائري ببطولة أفريقيا للطائرة سيدات

أتلتيك بلباو يقدم هدية لبرشلونة بفوزه على أتلتيكو مدريد 2-0 في الدوري الإسباني

محمد الشناوي: الأهلي يسعى لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

ads
كشكول

التعليم: تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب الاثنين

الصحة تتابع عمل حملة 100 مليون صحة بـ"أصول دين" الزقازيق

حصول معهد جديد بالـ"البحر الأحمر" الأزهرية على شهادة الجودة

جولات تفقدية فى سوهاج الأزهرية قبل الجودة والاعتماد

أسيوط الأزهرية تحصد المركز الأول فى بطولة اليد لطلاب الإعدادية

الأمصار

السودان يقترض 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي

هندية تكسر احتكار الرجال لتقديم البرامج المسائية في أمريكا

الحكومة المصرية تبحث عن آلية عودة جثامين شهداء حادث نيوزيلندا

حماس تواصل جرائمها وتختطف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني

ماكرون يقطع إجازته بسبب السترات الصفراء

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

الدولة تطلق حملتها لتطبيق التحليل العشوائي المخدرات والأمل تسارع في الإنقاذ وتقديم الحل

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

العلماء يكتشفون حقيقة مفاجئة عن الممثلين

الصحة

اكتشاف دواء لعلاج أمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎