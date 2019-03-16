أفلام السينما المستقلة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

قدم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم السبت، عروض نادى السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تضمنت العروض الأفلام الروائية القصيرة "بين السطور"، إخراج سارة فيظي، "كأنه إمبارح" اخراج نهي بظاظو، "دواير"، "شريط كاسيت" اخراج أميرة النميس، و"ذاكرة" اخراج خشوع الجوهري، والفيلم التسجيلي "ممنوع التصوير" إخراج عبد الله عادل.



وأقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر، عقب عروض الأفلام لمناقشتها مع الجمهور.