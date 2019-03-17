محمد رمضان يعطل "زلزال" بسبب حفله الغنائى

على قدمٍ وساق يحضر الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي الأول والذي أعلن عنه مؤخرًا والمنتظر إقامته يوم الـ29 من شهر مارس الجاري على مسرح "المنارة" بالتجمع الخامس.



ويقوم "رمضان" هذه الفترة بتسجيل وتصوير عدد من الأغاني التي سيقوم بغنائها خلال الحفل، وهو ما أثر على أيام تصوير مسلسله الجديد "زلزال" والذي يتعاون خلاله مع المخرج إبراهيم فخر والمؤلف عبدالرحيم كمال، حيث أجل "رمضان" أكثر من يوم تصوير خاص به بسبب انشغاله بحفله المرتقب.



وتسبب "رمضان" بسبب تصويره لجلسة تصوير حفله المقبل وكذلك بسبب تصويره لفيديو كليب أغنيته الجديدة "قمر"، بالإضافة إلى تسجيله لعدد من الأغاني المنتظر طرحها لأول مرة خلال الحفل، إلى تأجيل عدد من المشاهد التي كان من المنتظر تصويرها بمنطقة نزلة السمان خلال الفترة السابقة.



ويتواجد "رمضان" خلال هذه الفترة لمدد زمنية طويلة بداخل أحد استديوهات شركة مزيكا؛ للوقوف على أخر تطورات حفلته بالمنارة، وهو ما تسبب في تضيق وقت تصوير مسلسله الجديد، والذي يحاول مخرجه أن ينتهي من تصوير أولى حلقاته، ليدخل في عمليات المكساج والمونتاج، الذي تجلعه يسلم الحلقات الأولى للقناة التي سوف يتم عرض العمل عليها خلال شهر رمضان.



ومشاهد "رمضان" خلال العمل يحاول إنجاز تصويرها، وهو ما رفع ساعات تصوير مسلسله الجديد إلى 16 ساعة يوميًا، حتى يلحق بركب العارضين لأعمالهم الدرامية خلال أيام الشهر الكريم، وهو ما يسبب مشاكل خاصة بالعاملين في المسلسل؛ إلا أن "رمضان" يحاول من الفترة إلى الأخرى إرضائهم بالتواصل معهم ومحاولة تجنب بعض المشاكل بداخل اللوكيشن؛ تقديرًا لصناع العمل.



والعمل تدور أحداثه فى فترة "الزلزال" الذي ضرب القاهرة عام ١٩٩٢، وما بعد ذلك، ويلقي الضوء حول أحوال الطبقة المتوسطة والفقيرة فى الحارة الشعبية فى مصر من خلال الحلقات.



مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان وماجد المصرى وحلا شيحة ويظهر فيه كضيوف شرف الفنانة نسرين أمين والفنانة سلوى عثمان إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجى.