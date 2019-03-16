وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم يفتتحان مصنع الملح الطبي

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مصنع الملح الطبي والمنطقة العقيمة ومعمل الميكروبيولوجي العقيم بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، كما تفقدا مصانع الشركة، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورعبد اللطيف الكردي رئيس مجلس إدارة شركة إميسال، ووليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم وبعض العاملين بالشركة.



ويعتبر مصنع الملح الطبي والمنطقة العقيمة ومعمل الميكروبيولوجي العقيم هو المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للاستخدامات الطبية بطاقة 15 الف طن ملحقة بالمصنع، كما يدخل الملح الطبي في كثير من الاستخدامات الطبية مثل محاليل الغسيل الكلوي ومحاليل الحقن الوريدي وبعض الأدوية والمكملات الغذائية.



كما تفقدا وزير القوي العاملة ومحافظ الفيوم بعض مصانع الشركة والتعرف على انتاجها من الأملاح مثل ملح كبريتات الصوديوم بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا، وملح كلوريد الصوديوم بطاقة انتاجية 150 ألف طن سنويا وكبريتات الماغنسيوم(ملح الإبسوم) وغيرها من الأملاح.



وفي كلمته أكد محافظ الفيوم أن الشركة نموذج حقيقي يحتذى به بين الشركات وأن الشركة ملك للشعب المصري، ولابد من التكاتف مع بعض من أجل تنمية بلدنا مصر.



كما أكد وزير القوى العاملة عن بالغ سعادته لزيارة شركة إميسال، موجها بضرورة وجود آلية لزيادة الإنتاج لكي نواجه التحديات وعمل خطة متكاملة وبذل مزيد من الجهد لدفع عجلة الاقتصاد المصري.



وفي نهاية اللقاء قام رئيس مجلس إدارة الشركة بإهداء درع الشركة لوزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم.