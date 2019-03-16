كورة ستار HD | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يوتيوب اون لاين .. رابط سريع

بث مباشر لمباراة الأهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائرى، والتي ستنطلق في تمام السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة الرابعة ببطولة دورى أبطال أفريقيا بحضور 15 ألف مشجع وبصافرة الحكم التونسى صادق السلمى.





ويحتل شبيبة الساورة صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن فيتا كلوب الكونغولى صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتى سيمبا التنزانى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط ويلتقى فيتا مع سيمبا فى تنزانيا فى نفس التوقيت.





وتقابل الفريقان فى الجولة الثانية للمجموعة فى الجزائر وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، ويبحث الأهلى فى لقاء الليلة عن حسم التأهل من خلال الفوز وضمان الصدارة أو التعادل الذى يصعد بالفريق ولكن حال تعادل فيتا كلوب مع سيمبا بينما يحتاج الفريق الجزائرى للفوز أو التعادل للتأهل.





ويتسلح الأهلى فى لقاء برج العرب بالحضور الجماهيرى بعد أن نجح مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب فى إقناع الجهات الأمنية بزيادة





الحضور الجماهيرى إلى 15

ألف مشجع بدلًا من 10 آلاف للمزيد من المؤازرة الجماهيرية كما تم تخصيص مدرج للجماهير الجزائرية فى اللقاء بخلاف أن الأهلى يتسلح أيضًا بالقوة الضاربة من نجومه فى التشكيلة التى تخوض المباراة.





وشهدت الأجواء قبل المباراة حالة من التركيز الشديد بين لاعبى الأهلى قبل السفر للإسكندرية أمس الأول السبت لخوض معسكر مبكر، وأشعلت زيارة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى حماس اللاعبين من أجل عبور المباراة وحسم التأهل كما وعد محمود الخطيب رئيس الأهلى بصرف مكافآت للاعبيه من أجل تحقيق الفوز على حساب الساورة.



