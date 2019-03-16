yalla shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم رابط سريع koora live مباراة الاهلي اليوم

موعد مباراة الاهلى اليوم مع الساورة، يلتقي النادي الأهلي المصري نظيرة نادي الساورة الجزائرى على ملعب برج العرب في مباراة الجولة السادسة والاحيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث يحتل النادي الأهلي وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط من أنتصار على فيتا كلوب في الجولة الأولى وتعادل مع الساورة في الجولة الثانية وفوز بالخمسة على سيمبا في الجولة قبل الماضية، بينما يحتل الساورة الجزائرى صدراة المجموعة برصيد 8 نقاط وعلى بعد نقطة واحدة من الاهلي وفيتا كلوب،حقق شبيبة الساورة الجزائرى فوزا كبيرا أمام سيمبا التنزانى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دورى أبطال أفريقيا على ملعب بيشار بالجزائر، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متصدرا قمة ترتيب المجموعة الرابعة.