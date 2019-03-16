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السبت 16/مارس/2019 - 05:51 م

yalla shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم رابط سريع koora live مباراة الاهلي اليوم

yalla shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم رابط سريع koora live مباراة الاهلي اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
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موعد مباراة الاهلى اليوم مع الساورة، يلتقي النادي الأهلي المصري نظيرة نادي الساورة الجزائرى على ملعب برج العرب في مباراة الجولة السادسة والاحيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث يحتل النادي الأهلي وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط من أنتصار على فيتا كلوب في الجولة الأولى وتعادل مع الساورة في الجولة الثانية وفوز بالخمسة على سيمبا في الجولة قبل الماضية، بينما يحتل الساورة الجزائرى صدراة المجموعة برصيد 8 نقاط وعلى بعد نقطة واحدة من الاهلي وفيتا كلوب،حقق شبيبة الساورة الجزائرى فوزا كبيرا أمام سيمبا التنزانى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دورى أبطال أفريقيا على ملعب بيشار بالجزائر، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متصدرا قمة ترتيب المجموعة الرابعة.

الجديد بالذكر ان هذه المجموعة لم تحسم بعد حيث يبقى لجميع الفرق الاربعة الفرصة في التأهل مما يزيد لقاءات الجولة الاخيرة حماس وقوة لان تحقيق الفوز يضمن تأهل الفائز مباشرة للدور القادم.

ودشن جمهور النادي الاهلي العريق هاشتاج على تويتر مطالبين بزيادة عدد الجمهور المسموح به للمباراة لسبعين الف مشجع لمأذرة الفريق في مبارة الحاسمة في الجولة الاخيرة أمام الساورة الجزائري.

قائمة الأهلي لمباراة الساورة الليلة
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد حمودي.

ترتيب مجموعة الاهلي قبل بداية الجولة الاخيرة
النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1- الساورة 5 2 2 1 6 6 0 8
2- الأهلي 5 2 1 2 8 3 5 7
3- فيتا كلوب 5 2 1 2 8 5 3 7
4- سيمبا 5 2 0 3 4 12 8- 6
موعد مباراة الاهلي ضد الساورة الجزائرى في دوري أبطال أفريقيا
ومن المقرر أن يكون اليوم السبت موعداً للقاء الأهلي ضد الساورة الجزائرى في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، المباراة في تمام الساعة السادسة مساء ًبتوقيت القاهرة، السابعة مساء ًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الساورة الجزائرى في دوري أبطال أفريقيا
وتذاع المباراة على شاشة بي ان سبورت 1 المالك الحصري لحقوق إذاعة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المباراة بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

أخر أخبار النادي الأهلي:
واستطاع النادي الأهلي الحصول رسمياً على توقع اللاعب محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنتخب المصري لمدة اربع مواسم ونصف في صفقة تقدر بقيمة 20 مليون جنيه بالإضافة للاعب الفلسطيني محمود السلمي الملقب ب “ميسي غزة” ليعزز النادي الأهلي صفوفه ويبدأ رحلة المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.
رسمياً مؤمن زكريا يجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاث مواسم.
أثبتت الأشعة غياب حسام عاشور لاعب النادي الأهلي 15 يوماً على الأقل لإصابته بجزع في مفصل الكاحل.
الأهلي ينتصر على الجونة في الدوري المصري 2-1 في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع.
الأهلي ينتصر على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز.
النادي الأهلي يفوز على النجوم بهدفين نظيفين أحرز الهدفين مروان محسن ومؤمن زكريا.
رسمياً ..لاسارتي مديراً فنياً للنادي الأهلي.
الأهلي يفوز على جيما الإثيوبي في مستهل مشواره الإفريقي بهدفين نظيفين.
النادي الأهلي يخطط لإعادة لاعبه السابق أحمد حجازي لصفوف الفريق يناير القادم.
الأهلي يقترب من إنهاء صفقة حمدي فتحي لاعب وسط إنبي.
أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أن تأجيل لقاء جيما الإثيوبي 48 ساعة افاد الأهلي.

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