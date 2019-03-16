القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
مباريات
السبت 16/مارس/2019 - 05:29 م

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة لايف

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
dostor.org/2554747



يقدم "الدستور " خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، اليوم الجمعة 18 - 1 – 2019، التى تقام على ملعب 20 أغسطس بولاية بشار جنوب الجزائر، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
ويدخل الأهلي مباراته مع شبيبة الساورة الجزائري في التاسعة مساء اليوم، بمعنويات عالية بعد الصفقات الأخيرة التي نجح في التعاقد معها، وتحقيقه الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى ببرج العرب الأسبوع الماضي.
تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة شبيبة الساورة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، وياسر ابراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ووليد سليمان، ورمضان صبحي.
خط الهجوم: ناصر ماهر.

 تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم السبت 16-3-2019، وذلك في موعد مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم توقيت وموعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم السبت، وهي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا 2019، في الموسم الجديد، وموعد مشاهدة مباراة الاهلي والساورة اليوم الجمعة، يستقبل من خلالها الاهلي المصري الساورة الجزائري، على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، والتي سيبحث من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على التأهل إلى مباريات الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم
جاء في جدول مباريات الأهلي القادمة، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، أنه موع مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري، سيكون اليوم السبت الموافق ل 16 مارس 2019 الجاري.

وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي ضد الساورة، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة السادسة مساءا، بتوقيت القاهرة المحلي، الذي يصادف الساعة السابعة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الجزائر، ستنطلق مشاهدة ماتس الاهلي والساورة اليوم، في تمام الساعة الخامة مساءا.

موضوعات متعلقة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلى والساورة بث مباشر اليوم في بطولة إفريقيا .. كورة ستار

كوره اون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يلا شوت.. بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة| بث مباشر مباراة الاهلي اليوم على قناة canal sport 2

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ اسبوع

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

صورة "سيلفي" للرئيس السيسي مع عدد من الشباب العربي والإفريقي بأسوان

سرقة حساب دار الإفتاء المصرية على "إنستجرام"

الكاتدرائية عن إجراءات السفر إلى القدس: السن ليست شرطًا

النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة مصريين بـ"حادث نيوزيلندا"

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ألبومات الصور

متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بحي وسط الإسكندرية

10 صور ترصد تفاصيل جولة وزير الري بأسوان تزامنًا مع ملتقى الشباب

محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

"قومي المرأة" بالبحيرة ينظم احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"

رياضة

الزمالك يخوض مرانه الأساسي استعدادا لنصر حسين داي في الكونفدرالية

ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو 20 بالدوري الإسباني في أول مباراة لزيدان

سييرا: سعيد بفوز اتحاد جدة على الحزم

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ads
كشكول

وكيل تعليم القاهرة يشدد على صرف المستحقات المالية للعاملين بالإدارات

أجعلي طفلك أكثر ثقة بنفسه بهذه الخطوات

نائب رئيس جامعة المنوفية يرأس جلستين علميتين بمؤتمر "الجراحين المصرية"

19 مارس.. "جهود أبناء الألسن في الترجمة" أسبوع ثقافي بعين شمس

سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر في ندوة بطفولة مبكرة المنوفية

الأمصار

مقتل 25 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني غرب تعز

روسيا تنتقد العقوبات الدولية الجديدة بشأن أوكرانيا

130 منشأة سعودية تبحث فرص التصدير للعراق

مصفاة عدن اليمنية تطلب شراء 90 ألف طن من المنتجات النفطية

عودة المدرب القديم تتيح الفرصة لمعشوق زيدان أمام سيلتا فيغو

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

العلماء يكتشفون حقيقة مفاجئة عن الممثلين

السجن مدى الحياة لأمريكية "جلست" على ابنة عمها

الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎