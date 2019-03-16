ث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة kora star| مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم 16/3/2019 يلا شوت| الأهلي والساورة بث مباشر كورة لايف

شاهد البث المباشر لمباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا المقامة اليوم على ستاد برج العرب.





تقام المباراة فى السادسة مساء اليوم حيث يتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط.





وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

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وفي الجولة الرابعة تلقى الأهلي خسارة من سيمبا في تنزانيا، بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الأحمر في الجولة الخامسة من فيتا كلوب في الكونغو.