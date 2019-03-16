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السبت 16/مارس/2019 - 02:45 م

يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت بث مباشر في دورى ابطال افريقيا| مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت بث مباشر في دورى ابطال افريقيا| مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة
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يختتم فرق النادى الأهلى مشواره فى منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات فى دورى ابطال أفريقيا، بلقاء حاسم أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائرى، فى تمام السادسة مساء اليوم السبت 16 – 3-2019، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وطمأن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماهير قبل المباراة، قائلا "حراسة مرمى الأهلي بخير ولا داعي للقلق، محمد الشناوي حالته تتحسن بشكل كبير وباتت فرصته في اللحاق بالمباراة قائمة بقوة".

متابعًا "فرص تواجد الشناوي في التشكيل الأساسي في مباراة بطل الجزائر قائمة وبقوة للغاية، ويتم تجهيزه بشكل مستمر وما يدعمنا هو تحسن حالته وتخلصه من الآلام يومًا بعد يوم".

واستكمل "حراسة المرمى لم تحسم حتى الأن بين محمد الشناوي وعلي لطفي في ظل ارتفاع فرص الأول في اللحاق باللقاء ومشاركته في جزء من التدريبات أمس".



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