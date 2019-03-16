مشاهدة مباراة الاسماعيلى والافريقى بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الاسماعيلى ضيفا على الافريقى التونسى، فى تمام الثالثة عصر اليوم السبت، فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السدادسة من دور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا.



تقام مباراة الاسماعيلى والافريقى التونسى فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد رادس، وتذاع حصريا عبر قنوات bin sport.



ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد أمام الأفريقى بالرغم من توديع البطولة رسميًا عقب تعادله الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما.

