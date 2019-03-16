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السبت 16/مارس/2019 - 09:08 ص

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

بالأسماء.. نيوزيلندا
وفاء علي
dostor.org/2553960

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزلندا، صباح اليوم السبت، والذي أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين اليوم 16 مارس الجاري، في الرابعة عصرا بتوقيت نيوزلندا،السادسة صباحا بتوقيت القاهرة في Hagley College بجوار مستشفى كرايستشيرش.

وأشار السفير أن البعثة المصرية هناك واصلت على مدار الساعة التواصل مع الجهات النيوزيلندية المختصة، للتحقق من بلاغات الأشخاص المفقودين بالحادث، وموافاتنا بصورة رسمية عن بيانات الشهداء والمصابين، مؤكدا لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين، حيث تعمل الجهات النيوزيلندية على الاهتمام أولا بإنقاذ حياتهم.

وأوضح الوسيمي أنه خلال الاجتماع تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الارهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامنهم للمستشفي، مشيرا إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم نقل أو دفن الجثامين ابتداءا من الثلاثاء القادم.

وأكد السفير أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الاسماء الموكدة حتى الآن من الشهداء في الآتي

١-الشهيد منير سليمان (٦٨ سنه)
٢-الشهيد أحمد حمال الدين عبد الفني (٦٨ سنه)
٣- الشهيد أشرف المرسي
٤- الشهيد اشرف المصري

كما تواصلت السفيرة نبيلة مع السيدة سهام زوجة الشهيد أشرف المرسي،ونقلت لها تعازي الدولة المصرية، مؤكدة أنها في تواصل دائم مع الجهات المعنية للمتابعة المباشرة للمستجدات.

ومن جانبها، طالبت السيدة سهام المصريين بالدعاء لأسر الشهداء بالصبر، لأنها فقدت أيضا من أصدقاءها العرب أطفالا وأصدقاء وأخوة في هذا الحادث الإرهابي.

و تقدمت وزيرة الهجرة بأسمي آيات العزاء في شهداء الوطن، داعية الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم الأسر الصبر والسلوان في هذا الحادث الإرهابي الخسيس، مؤكدة استمرار التواصل مع أسر الشهداء، ومع السفارة المصرية التى لم تدخر جهدا في الوقوف بجوار أسر الضحايا.

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